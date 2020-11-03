Выбраны самые странные наряды знаменитостей на Хеллоуин

Журналисты Dazed составили список самых странных костюмов американских знаменитостей, которые они выбрали на Хэллоуин. Соответствующий список появился на сайте издания.

Так, одним из необычных образов сочли наряд певицы Лиззо (Lizzo), которая выбрала костюм мухи. Исполнительница разместила в соцсетях фотографию, изображая инцидент с насекомым, которое сидело на голове у вице-президента США Майкла Пенса во время дебатов с кандидатом на этот пост от демократов Камалой Харрис.

Кроме того, внимание редакторов привлекли телезвезды Джонатан Чебан и Ким Кардашьян в образах ведущего документальной телепередачи «Король тигров» (Tiger King) Джо Экзотика и его жены Кэрол Баскин.

Известный американский исполнитель Lil Nas X, в свою очередь, перевоплотился в рэпершу Ники Минаж, надев розовое платье с принтом жирафа и кислотно-зеленые туфли на каблуке, а хип-хоп-исполнительница Карди Би предстала в образе Медузы Горгоны — чудовища из античной мифологии с лицом женщины и змеями вместо волос.

Ранее в ноябре Кайли Дженнер перевоплотилась в кобру в честь Хеллоуина и порадовала фанатов. Она снялась в облегающем наряде со змеиным принтом и головном уборе, выполненном в виде морды кобры с двумя клыками.