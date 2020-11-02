Друзья показали в соцсетях вечеринку супермодели вопреки запрету и подставили ее

Американская супермодель Кендалл Дженнер тайно устроила вечеринку в честь своего дня рождения и была обругана в сети за несоблюдение масочного режима. Об этом сообщает Page Six.

По информации издания, 24-летняя знаменитость провела мероприятие на крыше ресторана Harret’s в Лос-Анджелесе, куда были приглашены около 100 человек. Гостей предупредили, что они не должны публиковать в социальных сетях никакие посты, свидетельствующие о нахождении на празднике. Однако некоторые из присутствующих, в том числе сестра модели Кайли Дженнер, разместили в сети фотографии с вечеринки вопреки запрету и подставили знаменитость.



На мероприятии также были замечены исполнители Джастин Бибер, The Weekend, Джейден Смит, модель Винни Харлоу, Ким Кардашьян, Канье Уэст и другие. На многих снимках гости были запечатлены без защитных масок.



Поклонники раскритиковали манекенщицу за то, что она проигнорировала масочный режим во время пандемии. «Разочарован, но не удивлен», «Медсестры и врачи умоляют людей соблюдать социальную дистанцию и проявлять сострадание друг к другу, а знаменитости просто показывают им средний палец в ответ», «Позор этому ресторану», — высказывались они.



Ранее в ноябре Кендалл Дженнер снялась в образе американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон. На размещенных кадрах звезда позирует на мотоцикле в черных облегающих легинсах, боди с глубоким вырезом и высоких кожаных сапогах на каблуке.