Мишель Обама рассказала об общении с Меланией Трамп «ради страны»

Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама рассказала, что после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в 2016 году помогала его жене Мелании Трамп освоиться в Белом доме, несмотря на неприязнь к новому главе государства. О своем общении с нынешней первой леди она сообщила в Instagram.

Обама подчеркнула, что не забыла, как Трамп распространял о ее муже «расистскую ложь», из-за которой, по ее словам, под угрозой оказалась ее семья.

«Я не была готова это простить. Но я знала, что ради нашей страны я должна найти в себе силы умерить гнев», — написала она. В том же посте она рассказывает, что радушно пригласила Меланию Трамп в резиденцию американского президента, поделилась своим опытом и ответила на все ее вопросы.

«Я знала, что это правильные поступки, потому что наша демократия куда больше чьего угодно эго», — подчеркнула жена 44-го президента США, добавив, что любые результаты выборов следует признать, а не «подыгрывать безосновательным теориям заговора», ставя под угрозу демократический строй. Пост она закончила призывом к американцам, «особенно к лидерам нашей нации», поддержать мягкую передачу власти, как это делали американские президенты в течение всей истории США.

Под «расистской ложью» Трампа бывшая первая леди, предположительно, имела в виду то, что республиканец поддерживал теорию об иностранном происхождении Барака Обамы. Согласно ей, он родился вне границ США, поэтому занимал пост президента в нарушение американской конституции.

16 ноября нынешний президент США Дональд Трамп дважды объявил у себя в Twitter, что он одержал победу на выборах 2020 года вопреки имеющимся результатам.

7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, он провозгласил себя избранным президентом США. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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