Жена Трампа превратила розарий Белого дома в «кладбище»

Жена президента США Дональда Трампа Мелания отреставрировала розарий Белого дома и поделилась результатами в Twitter. По сообщению Stern, американцы раскритиковали первую леди за новый дизайн сада и сравнили его с кладбищем.

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Розарий площадью почти 700 квадратных метров был создан еще в 1913 году. Он находится в самом центре резиденции президента США, и именно на него открывается вид из Овального кабинета. По традиции за планировку этого сада всегда отвечает первая леди страны. Недавно свой вариант представила Мелания Трамп. В сравнении с дизайном от Жаклин Кеннеди, розарий Мелании выглядит более сдержанным. Оттуда убрали сакуры, а также большинство роз и других цветов с клумбы. В этот раз там посадили зеленые кустарники, а цветовая палитра стала более бледной, чем была до этого. По задумке первой леди, сад должны были оборудовать более современной дренажной системой для растений и сделать его удобнее для съемочных групп и людей с ограниченными возможностями.

Однако результат реконструкции понравился не всем американцам. Некоторые из них сравнили его с кладбищем и даже парковкой. Также пользователи сети посчитали, что новый дизайн лишил розарий той атмосферы, которая там царила. «Очень жалко, что прекрасный сад Мелания превратила во что-то холодное, бесцветное и скучное», — написал один из них.

В феврале 2020 года о реконструкции резиденции объявили в Великобритании. Дворец Елизаветы II много лет находился в плачевном состоянии и требовал ремонта. Для этого представители королевского двора начали искать прораба, который бы руководил ремонтом в течение 10 лет.

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