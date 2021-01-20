Звезда сериала «Кухня» назвала причину развода с мужем

Актриса Екатерина Кузнецова в эфире программы «Судьба человека» рассказала о причинах развода с супругом, актером Евгением Прониным. Запись интервью с ней опубликована на YouTube-канале «Россия 1».

Звезда сериала «Кухня» призналась, что бросила мужа, когда узнала о его измене с другой женщиной. Кузнецова подчеркнула, что до этого у пары была счастливая совместная жизнь. «Не было такого, что "ты должна готовить-убирать, а ты должен делать свое", все было демократично. Женя хотел ребенка, он неоднократно говорил мне об этом, но я была карьеристкой. В тот период жизни мне было важно реализовываться», — сказала актриса.

33-летняя артистка отметила, что предпочитает не говорить о разводе. При этом она не стала отрицать, что виной всему стало именно предательство мужа. «Я отношусь к той категории женщин, которые такого не прощают. О другой женщине узнала случайно и приняла решение уйти. Я так ему и сказала: "Я ухожу"», — поделилась актриса, признав, что она не смогла бы жить с неверным супругом. Она также подчеркнула, что не жалеет о разводе с Прониным.