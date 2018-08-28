К расследованию дела Скрипалей привлекли суперраспознавателей

К расследованию дела Скрипалей привлекли уникальных детективов, сообщает Sky News.

По данным телеканала, два сотрудника специального отряда «суперраспознавателей» занимаются поиском подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Детективы обладают особой памятью на лица. Они просматривали видеозаписи с камер наружного наблюдения в местах, где предположительно могли находиться люди, экстрадиции которых Великобритания требует у Москвы. Они стали частью команды, которая отсмотрела около пяти тысяч часов записей с камер в Солсбери, аэропорте Хитроу и других местах.

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По словам бывшего главного детектива Скотленд-Ярда Мика Невилля, который сформировал отряд «суперраспознавателей», уникальные способности детективов сыграли ключевую роль в расследовании инцидента.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Британские власти незамедлительно обвинили Россию в причастности к отравлению. Они утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.

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