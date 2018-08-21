Пострадавший от «Новичка» британец вновь загремел в больницу

Британец из города Эймсбери Чарли Роули, в июне отравившийся нервно-паралитическим веществом, вновь попал в больницу. Об этом рассказал The Guardian его брат Мэтью.

По его словам, у Чарли начались серьезные проблемы со зрением, и в минувшие выходные его вновь госпитализировали. «Он сказал мне, что не может видеть, что у него все расплывается. Это не слишком хорошо», — рассказал Мэтью.

Он добавил, что Чарли «выбит из колеи» происходящим: его сожительница умерла, его самого только выписали из больницы, как он вновь там оказался. Брат пострадавшего также отметил, что не знает, связано ли ухудшение с пережитым отравлением, но произошло все слишком быстро.

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Пара британцев из Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс — отравилась 30 июня. Британские спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же вещества, от которого в марте пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Лондон считает, что это нервно-паралитическое вещество класса «Новичок», которое разрабатывалось в Советском Союзе в военных целях. В атаке обвиняют Россию, однако Москва отвергает обвинения.

Роули пришел в себя вечером 10 июля и был выписан из больницы 20 июля. Стерджесс скончалась 9 июля. По словам мужчины, он подарил найденный флакон с химикатом погибшей, считая, что в нем были духи.

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