В Лондоне назвали стоимость расследования отравлений в Солсбери и Эймсбери

Власти Великобритании потратили на расследование инцидентов с использованием нервно-паралитического вещества в Солсбери и Эймсбери 12,8 миллиона долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Затраты на привлечение сотрудников правоохранительных органов из других структур составили больше 9 миллионов долларов, более 1,7 миллиона долларов потратили на оплату сверхурочной работы полиции графства Уилтшир. Другие расходы, в которые входит утилизация и замена транспортных средств, которые могли быть заражены отравляющим веществом, составили 445 тысяч долларов.

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Отмечается, что в указанную сумму не входят расходы полиции Скотланд-Ярда.

В начале марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском Солсбери в бессознательном состоянии. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывали советские ученые в военных целях.

30 июня стало известно об отравлении пары британцев из Эймсбери. Спецслужбы утверждают, что они оказались под воздействием того же вещества, от которого пострадали Скрипали. Власти Великобритании обвинили в обоих инцидентах Россию. Москва свою причастность к произошедшему отрицает.

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