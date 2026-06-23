Конструктор рассказал о штатных сошках СВЧ

Чукавин: СВЧ получила штатные сошки для стрельбы из разных положений

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) получила штатные сошки, которых не было у снайперской винтовки Драгунова (СВД). Они повышают кучность стрельбы из разных положений, сообщил создатель винтовки, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников» Андрей Чукавин в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что СВЧ превосходит оружие прошлого поколения по эргономике. «Винтовка получила складывающийся телескопический приклад с регулировкой его длины и также положения щеки и амортизирующего затылка по высоте. То есть снайпер сам может конкретно под себя подстроить оружие», — сказал он.

Также СВЧ комплектуют отделяемыми складными сошками, которые можно регулировать по высоте. Кроме того, для снайперской винтовки разработали прибор малошумной стрельбы, который гасит пламя и приглушает звук выстрела.

В мае Чукавин сообщил, что российский патрон образца 1891 года, который используют в пулеметах и винтовках, все еще актуален на поле боя.