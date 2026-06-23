Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:29, 23 июня 2026Забота о себе

Названы самые распространенные женские мифы о мужчинах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: puhhha / Shutterstock / Fotodom

Мужчины рассказали, с какими распространенными среди женщин мифами о себе они сталкивались. Самые популярные заблуждения они перечислили на Reddit.

По словам многих мужчин, женщины часто считают, что те пытаются флиртовать практически с каждой девушкой, которую встречают. Однако пользователи портала заверили, что на самом деле это не так.

Ребята, моей социальной батарейки не хватает даже на общение с кассиром в продуктовом магазине. Меньше всего мне хочется приставать к первой встречной

Repulsive-Range-7913пользователь Reddit

Другие же назвали мифом утверждение о том, что размер пениса можно угадать по размеру других частей тела мужчины, например по росту или размеру ладоней.

Размер руки, размер ноги и общий рост не являются показателями размера половых органов, несмотря на все утверждения об обратном. Гены, которые управляют тем и другим, различны. Так что здоровяк с большими ступнями может обладать маленьким пенисом, а коротышка с маленькими ручками — огромным

orlybatmanпользователь Reddit
Материалы по теме:
Дженерики, логистика и перспективы. Минздрав ищет аналоги лекарств, не выпускаемых в России.
Дженерики, логистика и перспективы.Минздрав ищет аналоги лекарств, не выпускаемых в России.
Социальная реклама
11 ноября 2023
Как правильно целоваться в губы: инструкция для парней и девушек
Как правильно целоваться в губы:инструкция для парней и девушек
14 ноября 2023

Некоторые пользователи также добавили, что для мужчин не так сильно важна женская красота, как об этом принято думать.

Она может выглядеть на десятку, но если ее отношение к жизни на единицу, то я оценю ее в лучшем случае на тройку или четверку. Я встречался с очень красивыми и сексуальными женщинами, которых я в итоге бросал, потому что они были безумными

Lusiric9983пользователь Reddit

Ранее люди, считающие, что у них высокий болевой порог, рассказали о самой страшной боли, которую они испытывали в жизни. Многие отметили, что ее вызывали манипуляции с обнаженным зубным нервом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о присоединении одной страны к России

    Конструктор рассказал о штатных сошках СВЧ

    На Западе назвали истинные причины угроз Зеленского в адрес Лукашенко

    В России заговорили об изменении Украиной тактики ведения боевых действий

    В Германии обанкротилась 399-летняя пивоварня

    Звезда «Универа» начал судиться с бывшей женой из-за личного водителя дочери

    Названы самые распространенные женские мифы о мужчинах

    Роналду установил рекорд чемпионатов мира

    Оставившая комментарий про преступников Второй мировой войны россиянка выслушала приговор

    В Москве школьница сдала ЕГЭ на максимальное количество баллов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok