Названы самые распространенные женские мифы о мужчинах

Мужчины рассказали, с какими распространенными среди женщин мифами о себе они сталкивались. Самые популярные заблуждения они перечислили на Reddit.

По словам многих мужчин, женщины часто считают, что те пытаются флиртовать практически с каждой девушкой, которую встречают. Однако пользователи портала заверили, что на самом деле это не так.

Ребята, моей социальной батарейки не хватает даже на общение с кассиром в продуктовом магазине. Меньше всего мне хочется приставать к первой встречной Repulsive-Range-7913 пользователь Reddit

Другие же назвали мифом утверждение о том, что размер пениса можно угадать по размеру других частей тела мужчины, например по росту или размеру ладоней.

Размер руки, размер ноги и общий рост не являются показателями размера половых органов, несмотря на все утверждения об обратном. Гены, которые управляют тем и другим, различны. Так что здоровяк с большими ступнями может обладать маленьким пенисом, а коротышка с маленькими ручками — огромным orlybatman пользователь Reddit

Некоторые пользователи также добавили, что для мужчин не так сильно важна женская красота, как об этом принято думать.

Она может выглядеть на десятку, но если ее отношение к жизни на единицу, то я оценю ее в лучшем случае на тройку или четверку. Я встречался с очень красивыми и сексуальными женщинами, которых я в итоге бросал, потому что они были безумными Lusiric9983 пользователь Reddit

Ранее люди, считающие, что у них высокий болевой порог, рассказали о самой страшной боли, которую они испытывали в жизни. Многие отметили, что ее вызывали манипуляции с обнаженным зубным нервом.