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Забота о себе
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11:32, 22 июня 2026Забота о себе

Люди с высоким болевым порогом рассказали о самой страшной боли в жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Люди, считающие, что у них высокий болевой порог, рассказали о самой страшной боли, которую они испытывали в жизни. Своими историями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие отметили, что самую сильную в их жизни боль вызывали манипуляции с обнаженным зубным нервом.

Когда стоматолог лечил разрушенный зуб, действие анестетика закончилось. Когда эта вакуумная штука начала засасывать обнажившийся нерв в корневом канале, показалось, что моя челюсть вскипела, как спагетти. Неделю не мог ни пить, ни даже пошевелиться в постели от боли

ultralightsпользователь Reddit

Я рвал коленную связку, сдирал ботинок со сломанной лодыжки, вправлял вывихнутое плечо на место только для того, чтобы вывихнуть его снова, делал полноцветные четырех часовые татуировки на груди и ребрах, но зубная боль каждый раз сводит меня с ума

Alternative_Cell5139пользователь Reddit

Некоторые женщины же заявили, что самую сильную боль им причинял разрыв кисты яичника.

Я думала, что умираю от кишечной непроходимости. Внизу живота все сжалось, как будто мне нужно было в туалет, но ничего не двигалось. Я буквально каталась по кровати голая и вся в поту, потому что ни одна поза не была удобной

Wendy-Windbagпользовательница Reddit
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Еще одна пользовательница призналась, что самую страшную боль в ее жизни спровоцировали камни в желчном пузыре.

Эта боль поставила меня на колени! У меня были операции, схватки, менструальные спазмы, повреждение нервов и так много всего, что могло меня сломить. Но камни в желчном пузыре?! Уложили меня на пол в позе эмбриона. На следующий день мне назначили операцию

9curlyfries9пользовательница Reddit

Ранее медицинские работники вспомнили о случаях самого очевидного для них вранья пациентов. Так, девушка, представившаяся медсестрой, вспомнила, как мужчина, с которым она общалась перед операцией, утверждал, что не ел, но был покрыт крошками.

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