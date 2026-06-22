Люди с высоким болевым порогом рассказали о самой страшной боли в жизни

Люди, считающие, что у них высокий болевой порог, рассказали о самой страшной боли, которую они испытывали в жизни. Своими историями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Многие отметили, что самую сильную в их жизни боль вызывали манипуляции с обнаженным зубным нервом.

Когда стоматолог лечил разрушенный зуб, действие анестетика закончилось. Когда эта вакуумная штука начала засасывать обнажившийся нерв в корневом канале, показалось, что моя челюсть вскипела, как спагетти. Неделю не мог ни пить, ни даже пошевелиться в постели от боли ultralights пользователь Reddit

Я рвал коленную связку, сдирал ботинок со сломанной лодыжки, вправлял вывихнутое плечо на место только для того, чтобы вывихнуть его снова, делал полноцветные четырех часовые татуировки на груди и ребрах, но зубная боль каждый раз сводит меня с ума Alternative_Cell5139 пользователь Reddit

Некоторые женщины же заявили, что самую сильную боль им причинял разрыв кисты яичника.

Я думала, что умираю от кишечной непроходимости. Внизу живота все сжалось, как будто мне нужно было в туалет, но ничего не двигалось. Я буквально каталась по кровати голая и вся в поту, потому что ни одна поза не была удобной Wendy-Windbag пользовательница Reddit

Еще одна пользовательница призналась, что самую страшную боль в ее жизни спровоцировали камни в желчном пузыре.

Эта боль поставила меня на колени! У меня были операции, схватки, менструальные спазмы, повреждение нервов и так много всего, что могло меня сломить. Но камни в желчном пузыре?! Уложили меня на пол в позе эмбриона. На следующий день мне назначили операцию 9curlyfries9 пользовательница Reddit

Ранее медицинские работники вспомнили о случаях самого очевидного для них вранья пациентов. Так, девушка, представившаяся медсестрой, вспомнила, как мужчина, с которым она общалась перед операцией, утверждал, что не ел, но был покрыт крошками.