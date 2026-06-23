На Западе назвали истинные причины угроз Зеленского в адрес Лукашенко

Христофору: Зеленский, угрожая Лукашенко, намерен скрыть неудачи на поле боя

Украинский лидер Владимир Зеленский, угрожая президенту Белоруссии Александру Лукашенко, намерен скрыть неудачи на поле боя. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

«Чем хуже ситуация для Украины в Донбассе, тем больше вероятность, что режим Зеленского попытается устроить некую операцию против Белоруссии, чтобы отвлечь общественность от катастрофы в Константиновке и Лимане», — рассказал он.

По мнению журналиста, попытки расширения конфликта на территории Белоруссии могут нанести Зеленскому «сокрушительный удар».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае возникновения угрозы нападения Украины на Белоруссию Россия применит все меры, предусмотренные договором о безопасности Союзного государства.