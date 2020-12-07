Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток-2»

В правительстве Германии ответили на призыв США заморозить «Северный поток-2». В Минэкономики страны заявили, что подобные экстерриториальные санкции Вашингтона неправомерны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Анну Софи Айхлер.

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Заявление ведомства стало реакцией на слова исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвиль, которая на минувших выходных заявила, что Берлину следует наложить на проект газопровода мораторий. По мнению дипломата, это показало бы, что ЕС больше не собирается терпеть «продолжающееся коварное поведение России».

По мнению Куинвиль, «Северный поток-2» является не только экономическим проектом, как заявляют в Москве, но также становится политическим инструментом Кремля, с помощью которого он сможет прекратить транзит газа через Украину и разделить Европу.

Ранее сообщалось, что российский трубоукладчик «Академик Черский», который способен достроить газопровод, встал на якорь в Балтийском море между польским берегом и датским островом Борнхольм. Это район, где должно продолжиться строительство объекта. В регионе также находятся два судна снабжения — «Умка» и ледокол «Владислав Стрижов».