Назван срок постройки 2,6 километра «Северного потока-2»

Участок газопровода «Северный поток-2» в водах Германии длиной 2,6 километра могут достроить до конца года. Такой срок назвал Райнер Зеле, глава австрийской компании OMV, партнера «Северного потока-2», передает РИА Новости.

По его словам, если работы не завершат в декабре, то в январе начинается другой сезон, которые не подходит для прокладки труб из-за изменения уровня вод. Зеле поделился своим мнением в ходе пресс-конференции «Опрос по деловому климату в России — перспективы экономического развития в 2021 году».

Ранее Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) объявило, что в водах страны укладывать трубы для газопровода будет баржа «Фортуна». Что касается датского участка, то в ведомстве ожидают, что там работы станет проводить трубоукладчик «Академик Черский».

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов

Главной проблемой работ остается именно датский участок длиной 50 километров в районе острова Борнхольм. Сроки возобновления строительства там не указываются. Дело в том, что ни одно подходящее судно не имеет страховки, необходимой для начала укладки. Компании, которая решится предоставить судам такую услугу, грозят санкции со стороны США.

«Академик Черский», несколько дней находившийся в месте, откуда следует начинать укладку в датских водах, в среду, 9 декабря, взял курс к российским берегам и встал на якорь. Загадочные перемещения трубоукладчика, который покинул Дальний Восток еще в феврале, не комментируют официальные власти и руководство «Газпрома». В настоящее время судно принадлежит неизвестной компании из России.

Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США одобрила ужесточение санкций против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Эти меры содержатся в проекте военного бюджета на 2021 год.