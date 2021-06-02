Названы последствия требований экологов по «Северному потоку-2»

Запрос немецких экологов, которые попросили остановить строительство «Северного потока-2», не приведет к автоматической остановке работ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства (BSH).

Ведомство намерено тщательно проверить заявку, уточняет ТАСС также со ссылкой на представителя регулятора. «Заявка поступила сегодня и внимательно изучается», — пояснили в учреждении.

Речь идет о запросе активистов из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), которые настаивают на том, чтобы прокладка газопровода была приостановлена. Они требуют у BSH отозвать решение на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2».

Иск против разрешения на строительства газопровода в начале мая подала и экологическая организация Nabu. Там считают, что он разрушает среду обитания на морском дне.

В России эти претензии назвали надуманными. Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков полагает, что ничего общего с заботой об экологии они не имеют.

Предполагалось, что «Северный поток-2» введут в эксплуатацию в конце 2019 года, но этому помешали ограничения со стороны США. Сейчас газопровод готов на 95 процентов, за скорейшее завершение строительства выступила канцлер Германии Ангела Меркель.