Претензии экологов к «Северному потоку-2» назвали хайпом

Требования экологов из Германии по приостановке строительства «Северного потока-2» можно считать хайпом, заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер России Александр Новак, пишет ТАСС.

«Я вообще не понимаю, почему они делают такие заявления. Мне кажется, что это либо хайп, либо связано с политическими интересами», — сказал Новак.

Речь идет о запросе активистов из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), которые требуют отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2». Представители немецкого Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) уже заверили, что автоматической приостановки строительства не последует.

В мае иск против ведения работ подавала и другая экологическая организация, Nabu. Там заявляли, что газопровод разрушает среду обитания на морском дне.

Изначально «Северный поток-2» собирались ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, но этому помешали действия США. За скорейшее завершение работ выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Сейчас предполагается, что газопровод достроят до конца года: закончить осталось участок длиной в 100 километров.