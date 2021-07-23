«Северный поток» запустили после остановки

Поставки газа по «Северному потоку» возобновлены после остановки на плановый ремонт. Газопровод запустили около 08:00 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные операторов трубопроводов NEL и OPAL, сухопутных продолжений магистрали, сообщает РИА Новости.

Прокачка по газопроводу остановилась 13 июля. Работы были согласованы с партнерами по транспортировке. В течение этого времени «Газпром» замещал поставки газом из собственных подземных хранилищ в Европе.

За неделю до этого «Газпром» завершил ежегодное техобслуживание на магистральном газопроводе «Ямал-Европа».

В обоих случаях российская компания не стала использовать дополнительные мощность газотранспортной системы Украины, хотя имел такую возможность. По мнению аналитиков, таким образом Газпром хотел оказать давление на Европу в вопросе разрешений на эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

На прошлой неделе стало известно, что Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии на решение, ограничивающее прокачку по газопроводу OPAL в два раза. В результате фактическая мощность продолжения «Северного потока» упала до 18 миллиардов кубометров в год.