«Газпром» обрушил прокачку газа в Европу

В четверг, 5 июля, объем поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» резко сократился. Примерно в 18:00 по московскому времени прокачка рухнула с 1,92-2,1 миллиона кубометров в час до 1 миллиона. Об этом со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade сообщает РИА Новости.

Нынешнее падение произошло уже после того, как неделю назад прокачка снизилась с 84 миллионов кубометров в сутки до 55 миллионов. Этот уровень в 3,5 раза меньше, чем в конце июля, на нем поставки сохранялись в течение последних дней.

Наиболее вероятной причиной нового падения стала авария на предприятии «Газпрома» по переработке углеводородного сырья в 20 километрах от Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе. В ночь на четверг там произошел взрыв и пожар.

Источник «Ленты.ру» на предприятии рассказал, что инцидент может привести к остановке всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири. Из-за него практически полностью прекратилась добыча на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа.

На самом заводе полностью остановлены технологические установки, некоторые оказались разрушены, а другие сильно повреждены. Выбиты окна и двери, с эстакад слетели многие трубопровода. В целом собеседник оценивает последствия аварии как катастрофические. При этом он указал, что оборудование на предприятии было достаточно старым, построенным еще в 1980-х годах и, пусть и с учетом ремонта, работавшим в последнее время на пределе.

В ЯНАО добывается около 80 процентов российского газа. Помимо остановки переработки серьезный ущерб нанесен экологии. Во время аварии произошли выбросы продуктов сгорания газового конденсата, газа и нефти.

Эксперты связывают предыдущее снижение поставок газа в Европу со скорым завершением строительства газопровода «Северный поток-2». Таким образом, полагают они, российская компания хочет искусственно создать дефицит газа в Европе перед зимним сезоном, чтобы добиться быстрого начала эксплуатации магистрали.

Ранее одним из главных аргументов Москвы в пользу газопровода была стабильность и надежность поставок. Как неоднократно отмечали в руководстве «Газпрома», оборудование украинской газотранспортной системы изношено и может отказать в любой момент, что чревато остановкой прокачки газа европейским потребителям.

