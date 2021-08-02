«Северному потоку-2» предсказали судьбу «динозавра» энергетики

В Германии предсказали, что газопровод «Северный поток-2» рискует в скором будущем стать «динозавром» энергетики. О такой судьбе проекта заявил глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер, его слова приводит Redaktionsnetzwerk Deutschland.

«"Северный поток-2" может быстро стать чем-то вроде динозавра среди энергетических проектов», — сказал Месснер. Он пояснил, что власти ФРГ планируют перейти на возобновляемые источники энергии уже к 2045 году, так что нужность газопровода рискует оказаться под вопросом.

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В настоящий момент «Северный поток-2» практически полностью готов. Его завершению препятствовали США, однако в июле Вашингтон договорился с Берлином о сделке, которая позволит ввести газопровод в эксплуатацию. В рамках соглашения США обязались прекратить противодействие завершению проекта. Берлин обещал поддерживать энергетический сектор Украины после запуска трубопровода. Также США и ФРГ предостерегли Россию возможными санкциями, если она будет использовать транзит газа для политического давления на соседние страны.

Украина в свою очередь считает, что завершение строительства «Северного потока-2» позволит России заблокировать поставки энергоносителей через территорию страны и тем самым принудить ее к диалогу с самопровозглашенными республиками в Донбассе.