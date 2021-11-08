В Совфеде оценили слова Гордона про участие России в митингах антипрививочников

Слова украинского журналиста Дмитрия Гордона о якобы причастности России к организации митингов антипрививочников на Украине и в Молдавии звучат мелковато. Такую оценку дал член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в интервью News.ru.

Вместе с тем политик высмеял слова телеведущего о том, что «рука Москвы видна по всему миру». «Может, по всему миру рука Москвы, может, это надо было ему высказать? А вообще, Гордон — явный русофоб. Чтобы ни произошло на Украине, он всегда обвиняет в этом РФ», — отметил Цеков.

Он уточнил, что в Киеве постоянно провоцируют или подогревают антироссийские настроения, такими действиями очень вредят Украине. По словам политика, эта страна нуждается «в очень хороших отношениях с Россией», так как только в таком случае на Украине «наступят спокойствие и порядок».

Ранее Гордон заявил, что Россия может быть причастна к митингам противников вакцинации на Украине в целях совершения гибридной атаки против Киева. По его утверждению, в таких акциях виден российский след, так как лозунги и плакаты на митингах антипрививочников совершенно не отличаются друг от друга.