В митингах антипрививочников на Украине увидели российский след

Журналист Гордон: Россия может быть причастна к митингам противников вакцинации на Украине

Россия может быть причастна к митингам противников вакцинации на Украине в целях совершения гибридной атаки против Киева. С таким заявлением выступил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в подобных акциях виден российский след, так как лозунги и плакаты на митингах антипрививочников совершенно не отличаются друг от друга. «Это все Российская Федерация опять мутит в рамках гибридной войны, потому что чем хуже у нас, тем лучше россиянам», — заявил Гордон.

Журналист добавил, что, несмотря на неполную изученность созданных против коронавируса препаратов, люди должны прививаться. Он привел в пример массовую вакцинацию взрослого населения США и Израиля, отметив, что власти этих двух стран «точно не идиоты». «Если они евреев прививают в Израиле Pfizer, то они же чем-то думают?» — заключил Гордон и призвал украинские власти активнее мотивировать народ прививаться.

В среду, 3 ноября, возле здания Верховной Рады прошел митинг против обязательной вакцинации и карантина. На протестную акцию вышли сотни людей.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о разоблачении «российской сети» агитаторов против вакцинации от коронавируса, к которой причастна некая «церковь». По его словам, российские антипрививочники атаковали украинское информационное пространство.