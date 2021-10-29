Украинские СМИ накажут за фейки о коронавирусе

Нацсовет Украины будет мониторить СМИ на предмет распространения фейков о коронавирусе

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию начнет мониторить СМИ на предмет распространения фейков о коронавирусе и наказывать за них. Необходимость данных мер вызвана усугублением эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Нацсовета, в период пандемии украинское общество столкнулось с тотальной дезинформацией и ложью о COVID-19 в медиапространстве, что не только угрожает здоровью людей, но и подрывает доверие граждан к государству.

Из-за огромных людских потерь ведомство решило бороться с такими сообщениями и попросило СМИ тщательно проверять источники и достоверность информации перед ее обнародованием. «В случае распространения информации, которая может усугубить эпидемиологическую ситуацию, регулятор будет применять санкции в отношении лицензиатов», — отмечается в сообщении.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан начать вакцинироваться от COVID-19 на фоне катастрофической ситуации с заболеваемостью в стране. По его словам, пора выключить соцсети и включить мозг, так как вирус опаснее страшилок в интернете.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о разоблачении заполонившей информационное пространство «российской сети» агитаторов против вакцинации от коронавируса, к которой причастна некая «церковь».