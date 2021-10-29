На Украине заявили о разоблачении российских антипрививочников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о разоблачении «российской сети» агитаторов против вакцинации от коронавируса, к которой причастна некая «церковь». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российские антипрививочники атаковали украинское информационное пространство. «Эта же сеть на территории РФ рассказывает: "Вакцинируйтесь, вакцинируйтесь, вакцинируйтесь". Эта же сеть на территории Украины наоборот говорит: "Не надо"», — отметил Данилов.

Ранее сообщалось, что в случае, если половина регионов Украины окажется в красной зоне по коронавирусу, правительство планирует усилить карантинные мероприятия, однако не намерено объявлять тотальный локдаун на всей территории страны. Как заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, отказ от таких мер обусловлен крайне негативными последствиями для экономики на фоне ее подъема после предшествующего карантина.