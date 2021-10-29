На Украине не смогли рассчитать кислород для больных COVID-19

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в некоторых городах страны не смогли рассчитать потребность в кислороде из-за постоянного роста числа больных коронавирусом. Его слова приводит РИА Новости.

«Дело в том, что запастись кислородом в тех объемах, в которых нуждаются больные, невозможно», — сказал Данилов, комментируя новость о том, что два крупнейших на Украине завода по производству медицинского кислорода остановились для проведения регламентных работ во время вспышки COVID-19.

По словам секретаря СНБО, уже оба завода работают и нет никаких проблем. «Есть "искусственные" проблемы в некоторых городах: там не могут рассчитать, сколько им нужно кислорода из-за того, что число больных намного больше, чем было», — сказал он.

Ранее бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала создать экстренное заседание СНБО из-за критического дефицита лекарственных средств и кислорода на фоне ситуации с коронавирусом. Политик напомнила, что несколько дней назад Украина вышла на третье место в мире и первое в Европе по смертности от COVID-19.