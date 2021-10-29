Зеленский попросил украинцев «выключить соцсети и включить мозг»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан начать вакцинироваться от COVID-19 на фоне катастрофической ситуации с заболеваемостью в стране. С таким обращением он выступил на проходящем в Одессе заседании Конгресса местных и региональных властей.

По словам главы государства, многие люди, особенно не болевшие вирусом и не понесшие потерь близких, не задумываются о своем здоровье и безопасности окружающих. Он пояснил, что многие отказываются от прививок из-за недостоверных данных об опасности препаратов из социальных сетей.

«Очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети именно по этому вопросу и включили мозг. Хочу, чтобы мы не боялись страшилок в сетях, а боялись коронавируса», — подчеркнул Зеленский.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о разоблачении «российской сети» агитаторов против вакцинации от коронавируса, к которой причастна некая «церковь». По его словам, российские антипрививочники атаковали украинское информационное пространство.

26 октября в стране зафиксировали 734 летальных исхода от COVID-19, что бьет все рекорды по показателям смертности с начала пандемии. Таким образом, рост смертности за неделю достиг 36 процентов. Кроме того, многие больницы столкнулись с острой нехваткой медицинского кислорода.