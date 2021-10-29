Систему здравоохранения на Украине сочли полностью уничтоженной

Член политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик назвал систему здравоохранения Украины полностью уничтоженной. Такую характеристику состоянию медицины на Украине политик дал в эфире телеканала «Беларусь 1».

Разгар пандемии показал полный развал государственного здравоохранения на Украине, считает Лесик. Больницы не отапливаются, скорая помощь работает с перебоями, коечный фонд в стационарах переполнен.

Особенно острая проблема с обеспечением больниц кислородом. Кислорода не хватает, однако заводы по его производству не наращивают объем выпуска, а остановлены на регламентные технические работы. По данным политика, Украина начала закупать кислород в Польше.

«Нету денег — считай, ты уже не жилец», — подытожил свои наблюдения Лесик.

25 октября на Украине зафиксировали 734 летальных исхода от COVID-19. Это новый антирекорд по смертности с начала пандемии коронавируса.