На Украине митинг противников вакцинации назвали насмешкой над семьями умерших

Проходящий в Киеве митинг противников вакцинации является насмешкой над семьями умерших из-за коронавируса. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Запись его выступления опубликована на странице ведомства в Facebook.

Он раскритиковал протест против вакцинации и отметил, что критическое отношение к прививкам от COVID-19 не сыграет на руку их противникам.

«В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас», — объяснил глава минздрава.

Министр призвал жителей страны не верить фейкам о вакцинации и подчеркнул, что информацию о ней стоит получать только из официальных источников.

В среду, 3 ноября, возле здания Верховной Рады начался митинг против обязательной вакцинации и карантина. На протестную акцию вышли сотни человек. Они стали скандировать «Нет медицинскому терроризму» и заблокировали движение машин возле здания украинского правительства.