Пойманная с липовым сертификатом Савченко поддержала противников вакцинации

Бывший депутат Рады Савченко пришла на митинг против обязательной вакцинации в Киеве

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую недавно поймали в аэропорту с липовым сертификатом о прививке от коронавируса, поучаствовала в митинге противников карантина и обязательной вакцинации в центре Киева. Она пришла на акцию вместе с сестрой, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

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Экс-депутат выразила поддержку участникам акции. «Государство нарушает права человека: право на работу, на образование. Каждый имеет право свободно передвигаться по стране, это право нарушено. За все права человека, которые нарушены нужно бороться», — сказала Савченко.

Бывший парламентарий также прокомментировала вручение ей подозрения за использование поддельного сертификата о вакцинации. По словам Савченко, при въезде в страну у нее при себе был только загранпаспорт гражданина Украины. Она добавила, что данный инцидент был подстроен властями с целью запугать народ посредством привлечения к ответственности публичного человека.

Ранее сообщалось, что Савченко была задержана украинскими силовиками в аэропорту Борисполь: она попыталась въехать в страну, предъявив поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Женщина возвращалась из-за границы вместе с сестрой. После дачи объяснений они были отпущены.

После этого министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил информацию о поимке женщины с фальшивыми бумагами в аэропорту Борисполь и указал, что в отношении нее было возбуждено уголовное дело.