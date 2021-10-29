Савченко обвинила Киев в сегрегации украинцев из-за локдауна

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко обвинила Киев в преступлении против украинцев. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

По ее словам, вводя локдаун, украинские власти устраивают незаконную сегрегацию и ограничивают доступ населения к чиновникам, транспорту, праву на труд и многим другим услугам, которые государство обязано оказывать человеку. Экс-депутат подчеркнула, что таким образом Киев совершает преступление против народа. «Хотите — вакцинируйтесь! Не хотите — не вакцинируйтесь! Это ваше право на выбор для сохранения вашей жизни и здоровья, которого вас никто не имеет права лишать!» — добавила политик.

Ранее сообщалось, что Савченко была задержана украинскими силовиками в аэропорту Борисполь: она попыталась въехать в страну, предъявив поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Женщина возвращалась из-за границы вместе с сестрой. После дачи объяснений они были отпущены.