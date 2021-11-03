Украинцы вышли на митинг против обязательной вакцинации

В Киеве около Верховной Рады начался митинг против обязательной вакцинации и карантина. Видео с места событий опубликовано в Telegram-канале «Страна.ua».

На записи видно, как сотни собравшихся заблокировали движение машин на улице Грушевского возле здания правительства. Люди скандируют «Нет медицинскому терроризму», при этом недовольные водители сигналят митингующим. Также участники акции ругаются с полицейскими, о столкновениях пока не сообщалось.

Все протестующие пришли без масок, что является одним из правил акции, сообщает издание. При этом митингующие делают замечания журналистам, которые надели средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что власти республики объявили об отстранении от работы всех чиновников и учителей, которые к 8 ноября не привьются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Отказавшиеся не смогут претендовать на сохранение заработной платы.

Эпидемиологическая ситуация на Украине в последнее время критическая. По последним данным, за сутки в стране зафиксировали 23 393 новых случая заражения, скончались 720 человек. Кроме того, большинство больниц столкнулись с острой нехваткой медицинского кислорода. Всего с начала пандемии заболели 2 979 086 украинцев, из них 69 447 умерли.