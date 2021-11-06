Максима Галкина обвинили в унижении украинского языка

Российский юморист Максим Галкин в одном из выпусков своего шоу «унизил» украинский язык, зачитав переделанную версию стихотворения поэта Тараса Шевченко, пишет портал «Обозреватель».

Отмечается, что это произошло в выпуске музыкального шоу артиста, в котором два певца из разных эпох оценивают творчество современных исполнителей. По словам авторов материала, в выпуске участием актера Никиты Джигурды и блогера Kyivstoner юмористу якобы не понравилось, что гости начали обсуждать Украину.

Галкин, как пишет «Обозреватель», попросил зрителей «сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык», после чего зачитал «позорно переделанное стихотворение» Тараса Шевченко.

Максима Галкина внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, 4 ноября. Отмечается, что артист был добавлен в перечень Министерством культуры и информационной политики по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).

В августе 2015 года ведомство опубликовало список деятелей культуры, которые «представляют угрозу национальной безопасности страны». В перечень таких артистов попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя — Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.