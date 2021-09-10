Малахов раскритиковал замок Галкина и Пугачевой

Андрей Малахов: в замке Максима Галкина я смог бы прожить не больше суток

Российский телеведущий Андрей Малахов раскритиковал замок своего коллеги и юмориста Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Мнением о доме он поделился в интервью для YouTube-канала «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе».

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Журналист сообщил, что он даже за плату не смог бы жить в таком особняке. «У нас пропасть (между ним и Галкиным — прим. «Ленты.ру»), начиная со вкуса к современному искусству, к одежде, к архитектуре. Потому что представить себе, что я живу в этом замке, ну честно... Даже если мне заплатили бы деньги, я выдержал бы, ну может, сутки в этом доме, не больше. Я молодой современный человек, который поездил и посмотрел... Извините, никого не хочу обидеть», — пояснил телеведущий.

При этом Малахов заявил, что Галкина любит его супруга Алла Пугачева, а «все, что любит Алла, тут же волной переходит на него (Галкина — прим. «Ленты.ру»)». Он также отметил образованность своего коллеги, ум и чувство юмора, отсутствие «понтов».

Ранее, в июле 2019-го, юрист Ярослав Михайлов потребовал проверить законность строительства особняка Галкина в деревне Грязь. По мнению Михайлова, замок имеет недопустимую для индивидуального жилья высоту.