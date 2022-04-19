На Украине поддержали запрет на преподавание русского языка в школах

Глава Минобразования Украины Шкарлет поддержал запрет на преподавание русского языка

Министр образования Украины Сергей Шкарлет поддержал введение запрета на преподавание русского языка в школах республики. Об этом он высказался в эфире украинского телевидения, передает РИА Новости.

Глава Минобразования заявил, что его ведомство поддерживает подобную инициативу. При этом он добавил, что решение об отмене преподавания русского языка в школе должно зависеть от позиции самого образовательного учреждения и педагогического совета.

Ранее языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень предложил с 1 сентября заменить русский язык в школах другими дисциплинами. По его мнению, альтернативными предметами для изучения могут стать история республики, украинский и английский языки, математика. Он также рекомендовал пересмотреть учебную программу по зарубежной литературе, поскольку в ней большое внимание уделяется творчеству русских писателей.