Депутаты горсовета Киева заявили о запрете на использование культурных продуктов России

Депутаты Киевского городского совета решили ввести запрет на публичное использование «русскоязычных культурных продуктов». В их число войдут книги, музыка, концерты, фильмы и постановки. Об этом на странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) сообщила пресс-служба горсовета.

Отмечается, что власти разработали проект моратория в связи с «острой потребностью оградить украинское информационное пространство от гибридных влияний государства-агрессора». Россию депутаты горсовета обвиняют в попытках «уничтожить украинскую идентичность, национальную культуру, традиции, обычаи и историю».

Запрет коснется книг, музыки, видео, спектаклей, концертов, культурно-образовательных услуг и других культурных продуктов на русском языке.

Ранее стало известно, что на Украине из школьной программы уберут все российские книги, а также литературные произведения российских и советских авторов. Отныне украинские школьники не будут читать Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Лермонтова, Михаила Булгакова и других классиков русской литературы.

Кроме того, Верховная Рада одобрила запрет на ввоз и распространение в стране книг и другой издательской продукции из России и Белоруссии.