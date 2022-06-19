На Украине запретят русскую музыку и книги

Депутат Рады Железняк: парламент Украины проголосовал за запрет русской музыки и книг

Верховная Рада Украины проголосовала за запрет ввозить и распространять в стране книги и другую издательскую продукцию из России и Белоруссии в медиа и общественном пространстве страны. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил депутат парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, за это решение проголосовали 303 человека.

17 июня руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что местный кабмин одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля 2022 года. Такую инициативу спикер российского Совфеда Валентина Матвиенко назвала «очередной дикостью».

Ранее стало известно, что Министерство культуры Украины планирует создать совещательный орган, задачами которого будут являться декоммунизация и дерусификация страны.