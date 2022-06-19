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Матвиенко назвала дикостью введение Украиной визового режима с Россией

Спикер Совфеда Матвиенко назвала дикостью введение Украиной визового режима для россиян

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отреагировала на решение Украины ввести визовый режим для россиян. Свою позицию она озвучила в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Так, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, политик назвала дикостью соответствующий законопроект, одобренный Кабинетом министров страны. «Очередная дикость, по-другому сказать не могу», — прокомментировала она сложившуюся ситуацию.

17 июня руководитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Кабинет министров Украины одобрил введение визового режима с Россией с 1 июля. «Сегодня президент начал процесс введения визового режима с Россией. Кабмин одобрил соответствующее решение, согласно которому визовый режим для россиян заработает с 1 июля 2022 года», — отметил он.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием введения виз для россиян, указав, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

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Карина Черных
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