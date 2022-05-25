Зеленский поддержал идею о визах для россиян

Президент Украины Зеленский поддержал петицию с требованием ввести визы для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию граждан с требованием о введении визового режима для россиян и поручил правительству проработать этот вопрос. Об этом сообщает ТАСС.

Обращение политика размещено на его официальном сайте. Он пояснил, что считает правильной идею об усилении контроля на границе в условиях боевых действий.

Разработкой соответствующих положений займется премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Ранее Зеленский заявил, что Киев устраивает нейтралитет, который избрала КНР в конфликте на Украине. Политик оценил дистанцирование Пекина от происходящего как приемлемое для украинских властей.