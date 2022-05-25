Зеленский оценил нейтралитет Китая в украинском конфликте

Владимир Зеленский заявил, что Киев устраивает нейтралитет Китая в конфликте на Украине

Киев устраивает нейтралитет, который избрала КНР в конфликте на Украине. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

Политик оценил дистанцирование Пекина от происходящего как приемлемое для украинских властей на текущий момент. Он подчеркнул, что статус-кво на этот счет в той или иной мере выгоден Киеву.

«Китай выбрал политику быть в стороне. (...) Я не вижу пока шагов, которые Китай делал бы против Украины, и, к сожалению, не вижу поддержки», — сказал Зеленский.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И призвал создать зеленый коридор для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную ситуацию с продовольствием в мире. Он объяснил, что Пекин не может игнорировать вопросы международной повестки, которые вызывают беспокойство у всего мира.