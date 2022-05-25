Китай призвал создать зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины

Глава МИД КНР Ван И призвал создать зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал создать зеленый коридор для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную ситуацию с продовольствием в мире. Об этом он заявил во время разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает РИА Новости.

По его словам, в сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении конфликта и открытии подобного коридора. Министр подчеркнул, что Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами. Помимо этого, он отметил, что по ключевым вопросам международной повестки, которые вызывают беспокойство, Китай никогда не останется в стороне.

Ранее «Синьхуа» писало, что ситуация на Украине и санкции против России спровоцировали крупнейший продовольственный кризис со времен Второй мировой войны. В китайской газете обратили внимание на тот факт, что из-за обострения конфликта и введенных ограничений прекратились продажи удобрений из России и Белоруссии, в результате чего стремительно выросли цены на них. Также был прекращен экспорт пшеницы и кукурузы из России и Украины, а цены на продукты резко выросли, что заставило людей почувствовать «небывалое давление».

