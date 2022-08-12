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Киевские школы полностью отказались от использования русского языка

В Киеве школы полностью отказались от использования русского языка в образовании

Фото: Yevhen Liubimov / globallookpress.com

Киевские школы полностью отказались от использования русского языка в образовании. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает ТАСС.

В КГГА заявили, что в школах Киева в 2022-2023 учебном году программы «не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка ни как предмета, ни факультативно».

В июле стало известно, что власти Львовской области приняли решение полностью отказаться от использования русского языка в школах региона. До этого заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко сообщал, что из учебных программ школ и вузов республики исключат «тяжелую» русскую литературу.

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Алевтина Запольская
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