В Кремле анонсировали большую пресс-конференцию Путина

Песков: большая пресс-конференция Путина пройдет во второй половине декабря

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет во второй половине декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

На это время запланировано общение президента с россиянами и представителями СМИ, уточнил он.

Прямая линия главы государства и его большая пресс-конференция пройдут в совмещенном формате, отметил представитель Кремля.

Ранее в администрации президента России ответили на вопрос о возможности общения Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Песков напомнил, что пока на этот счет нет каких-либо конкретных планов.