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11:58, 13 ноября 2024Россия

В Кремле анонсировали большую пресс-конференцию Путина

Песков: большая пресс-конференция Путина пройдет во второй половине декабря
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет во второй половине декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

На это время запланировано общение президента с россиянами и представителями СМИ, уточнил он.

Прямая линия главы государства и его большая пресс-конференция пройдут в совмещенном формате, отметил представитель Кремля.

Ранее в администрации президента России ответили на вопрос о возможности общения Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Песков напомнил, что пока на этот счет нет каких-либо конкретных планов.

ЖЗЛ
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