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14:35, 11 ноября 2024Мир

В Кремле ответили на вопрос о возможности контактов Путина и Трампа

Песков: у Кремля нет планов на беседу или встречу Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В графике российского лидера Владимира Путина пока нет планов ни на беседы, ни на встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Опять же, я вас все-таки хочу переадресовать к словам президента, сказанным на "Валдае". Пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков вовсе заявил, что в действительности разговора Путина с республиканцем Дональдом Трампом не было, тем самым опроверг публикацию американской газеты The Washington Post. «Это чистая выдумка», — резюмировал он, также назвав эту новость ярким примером качества той информации, которая публикуется даже в «достаточно уважаемых изданиях».

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