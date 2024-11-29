Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:13, 29 ноября 2024Экономика

ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз в Россию сливочного масла

ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз в РФ до 25 тысяч тонн сливочного масла
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Delovely Pics / Shutterstock / Fotodom  

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил тарифную льготу на ввоз в Россию сливочного масла. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕЭК.

Отмечается, что подобное послабление будет действовать до 15 июня 2025 года. Изначально представители российской стороны запрашивали квоту в размере до 30 тысяч тонн. Однако в итоге Совет ЕЭК утвердил льготу на уровне до 25 тысяч тонн. Подобную льготу, но в гораздо меньшем размере (до 2 тысяч тонн), предоставили и Армении.

Министра по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что такие льготы помогут избежать дефицита и увеличить объем предложения на внутренних рынках России и Армении. Этот фактор, в свою очередь, поспособствует стабилизации розничных цен на один из ключевых продуктов питания. Как отметил Слепнев, поставляемое в Россию и Армению сливочное масло может быть использовано для производства пищевой продукции и для реализации в магазинах.

Материалы по теме:
«Девальвации не будет!» В конце 1990-х Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»В конце 1990-х Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023
Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
Советский подходПродуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
2 апреля 2021

Обращение России в ЕЭК с просьбой предоставить ей квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла было обусловлено резким удорожанием этой продукции на внутреннем рынке. Ранее заместитель главы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что средние наценки в российских магазинах на эту продукцию к середине октября достигли отметки в 70 процентов. По его словам, к резкому росту стоимости этой продукции привел ряд факторов. К числу основных причин подобной динамики он отнес рост себестоимости производства, а также увеличение цен на сырье, логистику и упаковочные материалы.

Наибольший рост розничных цен на сливочное масло к концу октября аналитики компании «Контур.Маркет» зафиксировали в Архангельской (плюс 65 процентов) и Томской (плюс 51 процент) областях, а также в Красноярском крае (плюс 61 процент). На этом фоне Россия начала ввозить эту продукцию из-за рубежа. В частности, были запущены тестовые поставки из Турции. После этого стало известно о поставках первых партий масла из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Также рассматривались варианты с импортом этой продукции из Ирана, Индии, Киргизии и Азербайджана.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотни бойцов ВСУ и наемников блокированы на заводе в Часовом Яре. Российские военные повторили сценарий «Азовстали»

      Раскрыта загадка исчезнувшего угонщика самолетов с 200 тысячами долларов

      Россия объявила в розыск журналиста-иноагента по уголовной статье

      Подполье сообщило об ударе по логистическому узлу ВСУ под Харьковом

      Военный эксперт высказался о сроках взятия под контроль Часова Яра

      Названы главные причины отсутствия прогресса в тренировках

      Стали известны подробности нового проекта культового режиссера

      Российская школьница отравилась снюсом на уроке биологии

      Популярный российский треш-блогер раскрыл рекордный заработок

      Жена телеведущего Диброва прошлась по улице в топе с глубоким декольте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше