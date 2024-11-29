ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз в Россию сливочного масла

ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз в РФ до 25 тысяч тонн сливочного масла

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил тарифную льготу на ввоз в Россию сливочного масла. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕЭК.

Отмечается, что подобное послабление будет действовать до 15 июня 2025 года. Изначально представители российской стороны запрашивали квоту в размере до 30 тысяч тонн. Однако в итоге Совет ЕЭК утвердил льготу на уровне до 25 тысяч тонн. Подобную льготу, но в гораздо меньшем размере (до 2 тысяч тонн), предоставили и Армении.

Министра по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что такие льготы помогут избежать дефицита и увеличить объем предложения на внутренних рынках России и Армении. Этот фактор, в свою очередь, поспособствует стабилизации розничных цен на один из ключевых продуктов питания. Как отметил Слепнев, поставляемое в Россию и Армению сливочное масло может быть использовано для производства пищевой продукции и для реализации в магазинах.

Обращение России в ЕЭК с просьбой предоставить ей квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла было обусловлено резким удорожанием этой продукции на внутреннем рынке. Ранее заместитель главы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что средние наценки в российских магазинах на эту продукцию к середине октября достигли отметки в 70 процентов. По его словам, к резкому росту стоимости этой продукции привел ряд факторов. К числу основных причин подобной динамики он отнес рост себестоимости производства, а также увеличение цен на сырье, логистику и упаковочные материалы.

Наибольший рост розничных цен на сливочное масло к концу октября аналитики компании «Контур.Маркет» зафиксировали в Архангельской (плюс 65 процентов) и Томской (плюс 51 процент) областях, а также в Красноярском крае (плюс 61 процент). На этом фоне Россия начала ввозить эту продукцию из-за рубежа. В частности, были запущены тестовые поставки из Турции. После этого стало известно о поставках первых партий масла из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Также рассматривались варианты с импортом этой продукции из Ирана, Индии, Киргизии и Азербайджана.