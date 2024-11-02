Еще одна страна начала поставлять сливочное масло в Россию

Россельхознадзор сообщил о начале поставок сливочного масла из ОАЭ в Россию

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) начали поставки в Россию сливочного масла. Об этом со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора сообщает ТАСС.

По состоянию на субботу, 2 ноября, в страну ввезли 90 тонн такой продукции, уточнили в ведомстве со ссылкой на ФГИС «ВетИС». Поставки ведутся уже две недели, с 18 октября. До этого ОАЭ не снабжали такой продукцией страну.

Ранее стало известно, что поставки сливочного масла в РФ в конце октября начала Турция. Продукт доставили по Черному морю. При этом отмечалось, что если «тестовая закупка» окажется удачной, то ввозить масло в страну также будут из Ирана, Индии, Киргизии и Азербайджана. При этом большую часть продукции в Россию поставляет Белоруссия.

В октябре стало известно о падении в стране спроса на сливочное масло. Аналитики объяснили это его резким удорожанием. При этом первую строчку в числе регионов, рекордно поднявших цены на масло, заняла Архангельская область. За ней последовали Красноярский край и Томская область. В меньшей степени цены выросли в Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Якутии.