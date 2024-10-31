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19:00, 31 октября 2024Экономика

Продажи сливочного масла в России рухнули

Аналитик Жигалина: сливочное масло в России стали покупать на 41 % реже
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам октября 2024 года спрос на сливочное масло в России упал в среднем на 41 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го. Главная причина того, что граждане РФ отвернулись от этой продукции, кроется в ее резком удорожании, заявила аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина. Ее слова приводит ТАСС.

В компании провели анализ в октябре исходя из информации по 3,8 миллиона чекам в российских розничных магазинах. За основу были взяты данные о покупках россиян годом ранее.

Жигалина отметила, что самое существенное падение продаж сливочного масла эксперты зафиксировали в Брянской области. Там снижение реализации этой продукции составило 63 процента год к году. Следом идут Архангельская область и Красноярский край — продажи в этих регионах упали на 57 процентов, уточнила она.

Значительный спад (на 50 процентов) был отмечен в Ленинградской и Магаданской областях. В Якутии, на Ямале и в Тверской области продажи сливочного масла рухнули на 46 процентов. Более чем на треть сократилась реализация этой продукции в Краснодарском крае (на 35 процентов), в Мурманской (на 38 процентов), Саратовской (на 39 процентов), Сахалинской областях (на 33 процента), Ставропольском крае (на 34 процента) и Томской области (на 35 процентов), резюмировала Жигалина.

Ранее эксперты «Контур.Маркета» назвали Архангельскую область лидером среди всех российских регионов по темпам удорожания сливочного масла. Стоимость пачки в 180 граммов в местных магазинах по итогам второго месяца осени увеличилась в среднем на 65 процентов. В топ-3 по этому показателю также вошли Красноярский край (плюс 61 процент) и Томская область (плюс 51 процент). В наименьшей степени удорожание затронуло Краснодарский (плюс 3 процента) и Ставропольский (плюс 4 процента) края, а также Якутию (плюс 4 процента). До этого замглавы ассоциации Дмитрий Леонов заявил, что средние наценки на сливочное масло в российских продуктовых магазинах к середине октября 2024 года составили 70 процентов.

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