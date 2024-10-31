В России назвали регионы-лидеры по темпам удорожания сливочного масла

«Контур.Маркет»: сильнее всего цены на масло выросли в Архангельской области

По итогам октября пачка сливочного масла в 180 граммов в России подорожала в среднем на 24 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании «Контур.Маркет».

Анализ велся исходя из данных 3,8 миллиона чеков покупок, совершенных россиянами в октябре 2024 года. За базу эксперты приняли значение того же периода прошлого года. Отмечается, что средняя стоимость пачки сливочного масла в российских розничных магазинах по итогам второго месяца осени составила 184 рубля. При этом темпы подорожания этой продукции сильно разнятся в зависимости от регионов, пояснили эксперты.

Так, самые существенные темпы роста цен на сливочное масло аналитики зафиксировали в Архангельской области. В этом регионе стоимость этой продукции за год увеличилась на 65 процентов. В тройку лидеров по этому показателю вошли Красноярский край (плюс 61 процент) и Томская область (плюс 51 процент). В свою очередь, наименее значительный прирост стоимости сливочного масла эксперты зафиксировали в магазинах Краснодарского (плюс 3 процента) и Ставропольского (плюс 4 процента) края, а также в Якутии (плюс 4 процента).

Ранее замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что средние наценки на сливочное масло в российских продуктовых магазинах к середине октября 2024 года составили 70 процентов. В качестве основных причин резкого удорожания этой продукции в стране аналитик отметил существенное увеличение себестоимости производства, а также рост расходов на упаковочные материалы и доставку готовой продукции. Кроме того, за последнее время заметно выросли и цены на сырье.