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15:38, 2 ноября 2024Экономика

В России нашли способ сдержать рост цен на сливочное масло

Россия предложила установить на полгода квоту на беспошлинный ввоз масла
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Россия обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с предложением установить квоту на беспошлинный ввоз сливочного масла. Об этой инициативе сообщает «Интерфакс».

РФ предложила предоставить ей на полгода тарифную льготу на ввоз сливочного масла, «ввозимого в страну в объеме не более 30 тысяч тонн», уточняется в заявлении ЕЭК. Обсудить эту меру участники объединения планируют в период со 2 по 22 ноября 2024 года.

В ЕЭК пояснили, главной целью предложенной Россией инициативы является сдерживание темпов роста цен на сливочное масло, которое является одним из социально-значимых продуктов питания. Беспошлинный ввоз в РФ дополнительных объемов этой продукции поможет не допустить дефицита на внутреннем рынке.

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В настоящее время базовая пошлина на импорт сливочного масла в Россию составляет 15 процентов от таможенной стоимости, но не менее 0,22 евро за килограмм. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщало, что временное обнуление ставок на ввоз этой продукции в РФ получил одобрение представителей таможенной подкомиссии. Речь идет о поставках из стран, не входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), — из Ирана и Индии.

В середине октября замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что средние розничные наценки на сливочное масло в России достигли уровня в 70 процентов. Подобную динамику он связал с существенным удорожанием сырья, увеличением затрат на логистику и упаковочные материалы. Кроме того, на ситуацию оказал влияние заметный рост себестоимости производства. Наибольший рост розничных цен на сливочное масло эксперты компании «Контур.Маркет» зафиксировали в Архангельской (плюс 65 процентов) и Томской (плюс 51 процент) областях, а также в Красноярском крае (плюс 61 процент).

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