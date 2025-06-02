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17:10, 2 июня 2025Экономика

В России подорожало популярное лакомство

«Чек Индекс»: В мае мороженое в России подорожало на 14 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Подорожание мороженого в России не помешало росту покупок этого лакомства, выяснили эксперты «Чек Индекс». Они сравнили данные за период с 1 по 27 мая 2025 года с аналогичной статистикой прошлого года.

Оказалось, что медианная цена мороженого в мае этого года составила 104 рубля. Это на 14 процентов выше, чем в прошлом году. При этом количество покупок выросло на три процента. А продажи в денежном выражении прибавили 17 процентов. В топе покупок мороженое в вафельных стаканчиках, рожках и эскимо.

Ранее выяснилось, что дороже всего мороженое стоит в Мурманской области. Порция сливочного мороженого весом 70 граммов стоит там 109,3 рубля. Самые низкие цены в Ингушетии (25,2 рубля за порцию), Чечне (33,9 рубля), Мордовии (41,8 рубля).

По прогнозам, в этому году в России могут произвести больше 650 тысяч тонн мороженого. Это на восемь-девять процентов больше, чем в прошлом году.

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