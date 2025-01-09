Доходы России от вывоза одного лакомства заметно выросли

«Агроэкспорт»: доходы РФ от экспорта мороженого выросли на 15 % в январе-ноябре

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года доходы России от экспорта мороженого выросли на 15 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. О заметном увеличении прибыли от вывоза этого лакомства сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитиков центра «Агроэкспорт».

В январе-ноябре доходы российских поставщиков от продаж мороженого иностранным покупателям достигли почти 55 миллионов долларов в денежном выражении. Главными импортерами этого лакомства из РФ стали Казахстан (35 процентов от всех поставок), Белоруссия (18 процентов), а также Узбекистан и Монголия (по 11 процентов).

В натуральном выражении экспорт российского мороженого за первые одиннадцать месяцев 2024 года составил 14 тысяч тонн. В сравнении с тем же периодом 2023-го показатель увеличился на 11 процентов. В целом доходы России от экспорта молочной продукции за отчетный период выросли на 20 процентов, до 370 миллионов долларов.

В 2024 году активным импортером российского мороженого оказался Китай. В январе-июле азиатская страна закупила это лакомство из РФ на общую сумму в 2,368 миллиона долларов. В результате доходы отечественных поставщиков за отчетный период увеличились в 1,6 раза. В итоге Россия вышла на шестое место в списке крупнейших экспортеров этой молочной продукции в КНР.