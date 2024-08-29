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11:34, 29 августа 2024Экономика

В Китае еще сильнее полюбили одно российское лакомство

Таможня КНР: импорт российского мороженого вырос больше чем в полтора раза

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За семь месяцев 2024 года импорт российского мороженого в Китай продолжил расти. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Государственное таможенное управление КНР.

По его данным, за январь-июль 2024 года Россия поставила в Китай мороженого на 2,368 миллиона долларов, что в 1,6 раза превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Благодаря такой динамике Россия вышла на шестое место среди крупных поставщиков этого лакомства на китайский рынок. Среди них на первом месте находится Франция, на втором — Новая Зеландия и на третьем — США.

Ранее сообщалось, что спрос на российское мороженое среди его китайских любителей столь велик, что в I квартале 2024 года КНР впервые стала главным импортером этого российского десерта. За первые три месяца Китай купил его у России на 1,1 миллиона долларов.

Известно также, что около трети объема российского молочного экспорта в Китай составляет именно мороженое. В целом же Россия за семь месяцев в 1,8 раза увеличила поставки молочной продукции в КНР.

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